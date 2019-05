De Hiroxima, para países onde formar mulheres ainda é uma missão de alto risco

Mihoko Kumamoto termina a conversa como a podia ter começado: partilhando um pensamento que, nas suas palavras, soa tão urgente como o assunto que a trouxe a Portugal. “O que seria preciso para que as novas gerações no Japão ou no resto do mundo olhassem à sua volta para tentar perceber a realidade de países a viver uma guerra ou a recuperar dela?”

