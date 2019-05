Já se pescaram as cinco mais belas sardinhas das Festas de Lisboa

Todas de origem portuguesa e todas, também, com alguma mensagem a passar. As sardinhas vencedoras do concurso promovido pela EGEAC, a empresa municipal de cultura, estão escolhidas e não passam ao lado dos temas mais debatidos na sociedade. Por isso, e como não poderia deixar de ser, o alojamento local, que se espalhou por toda a cidade, lá aparece com a forma do pequeno peixe. Paredes amarelas, canteiros, varandas estreitas e esquinas lisboetas.

Com o lançamento destas sardinhas em cartão, a cidade prepara-se para acender grelhadores, escolher tronos de Santo António e montar arraias.

Mas comecemos pela rainha da festa. Tal como o alojamento local, também os movimentos sociais e ambientais, que cada vez mais voz ganham, se fizeram ouvir neste concurso. O plástico preenche os oceanos, aqui preenche a conhecida sardinha, numa alusão aos perigos do uso do plástico e às consequências do mesmo. O movimento feminista, que recentemente foi eleito como um dos projectos vencedores do orçamento participativo de Lisboa, é agora retratado numa das eleitas. Em tons de roxo e verde, cores que marcam o movimento, estão representadas várias mulheres – com diferentes estratos sociais, etnias, origens e culturas.

A representação dos vários movimentos culmina numa multidão, num “cardume” de indivíduos que “andam como se fossem uma só”, todos juntos numa sardinha.

O concurso tinha como mote “100% sardinha” mas abriu mais os horizontes com apelos à sustentabilidade e menor consumo. A nona edição do concurso teve bastante adesão: 31 nacionalidades e idades compreendidas entre os 8 e os 87 anos. Os cinco vencedores recebem, além do reconhecimento, um prémio no valor de dois mil euros.

Também nas menções honrosas, eleitas através de uma votação nas redes sociais, se elegeram cinco sardinhas. Todos os vencedores, tanto de um concurso como de outro, são de Portugal.

2019 traz outras novidades ao concurso: este foi pela primeira vez alargado às escolas, para estimular a participação dos estudantes do 1º, 2º e 3º ciclos, através da criação da “Turma da Sardinha”. A turma vencedora, este ano, é da Escola Secundária Marques de Castilho.

Texto editado por Ana Fernandes