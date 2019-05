(1949-2019) Niki Lauda, tricampeão da F1

Niki Lauda, antigo tricampeão de Fórmula 1, morreu na noite de segunda-feira aos 70 anos, informou a família do piloto à imprensa austríaca.

Lauda sagrou-se campeão de Fórmula 1 pela primeira vez em 1975. Sobreviveu a um grave acidente com o seu Ferrari no Grande Prémio da Alemanha de 1976, tendo sofrido extensas queimaduras que o deixaram desfigurado e que o obrigaram a múltiplas cirurgias. Passou a usar um boné para ocultar as cicatrizes na cabeça, e o assessório tornar-se-ia parte da sua imagem de marca. Apesar da seriedade das sequelas, regressou rapidamente às pistas e conquistou o seu segundo título em 1977. E ainda um terceiro em 1984. Era desde 2012 director não executivo da equipa da Mercedes. Antes disso, liderou a Jaguar e foi consultor da Ferrari.