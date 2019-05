Império de Jamie Oliver entra em insolvência e ameaça 1000 postos de trabalho

O conjunto de restaurantes do chef britânico Jamie Oliver entrou em insolvência, deixando mais de 1000 empregos em risco, avança o jornal britânico The Guardian, que revela que a consultora KPMG foi nomeada para gerir o processo de protecção dos credores, uma figura prevista no código de insolvências britânico. O anúncio oficial só deverá ser feito mais tarde, ainda durante esta terça-feira.

Uma fonte próxima do negócio disse à agência Reuters que esta situação põe em risco mais de mil postos de trabalhos nos 25 estabelecimentos operados pela empresa do popular chef no Reino Unido. Não se sabe ainda de que forma afectará o restaurante de Jamie Oliver em Portugal, que abriu portas em Lisboa no início do ano passado. “Ainda não temos informação oficial, mas são operações e estruturas distintas [no Reino Unido e em Portugal]”, adianta ao PÚBLICO a responsável de marketing do restaurante Jamie’s Italian, Helena Farinha.

“Estou profundamente entristecido por este desfecho e gostaria de agradecer a toda a equipa e fornecedores que se dedicaram de corpo e alma a este negócio durante mais de uma década”, afirmou em comunicado o chef Jamie Oliver. O grupo que detém os restaurantes já andava à procura de potenciais compradores.

“Quero também agradecer aos clientes que usufruíram e apoiaram este negócio na última década, tem sido um verdadeiro prazer servir-vos”, acrescentou, explicando que o primeiro restaurante Jamie’s Italian foi lançado em 2008 para causar uma “disrupção positiva” na indústria da restauração britânica. “E conseguimos isso mesmo.” Além da cadeia Italian, o grupo detém também os restaurantes Barbecoa, Dinner e Fifteen.