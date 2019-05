Sousa contente pela vitória, triste por Mayer

João Sousa e Leonardo Mayer nunca conquistaram um título juntos, mas ainda em Janeiro último viveram um dos momentos marcantes das carreiras ao chegarem, juntos, às meias-finais do Open da Austrália. Amizade à parte, os dois tiveram que digladiar-se no Open de Genebra e foi Sousa que encarnou o papel de “inimigo” de forma mais eficaz e somou a 10.ª vitória em 24 encontros de singulares realizados esta época.

Sousa (70.º ATP), que já tinha batido o argentino em Umag, em 2016 — e Mayer (68.º) vencera no Portugal Open, dois anos antes — esteve mais consistente no set inicial e, após ceder o break no quinto jogo, não mais conseguiu contrariar o ascendente do adversário. O argentino de 32 anos recompôs-se para a segunda partida, na qual não se registou qualquer break e que foi decidida pela margem mínima no tie-break.

No terceiro set, Sousa continuou a servir muito bem, em contraste com o amigo argentino que falhou a 4-5, ao não colocar um único primeiro serviço, cedendo o break fatal. O vimaranense terminou com 80% de eficácia no primeiro serviço, arma com a qual somou mais de metade dos 98 pontos de que precisou para ganhar, com os parciais de 6-2, 6-7 (6/8) e 6-4, em 2h17m.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Estou contente com a vitória, pois nem sempre é fácil defrontar amigos, e o Leo, para além de um companheiro de trabalho, é um amigo. Foi um encontro bastante difícil de gerir por ambos em termos mentais. Estou triste por ele, mas feliz por mim; pela vitória e por conseguir jogar a um bom nível”, reconheceu Sousa.

No terceiro encontro da jornada de quarta-feira, que tem início às 12h locais, o vimaranense vai reencontrar pela nona vez Albert Ramos-Vinolas (91.º), um ano mais velho. O espanhol venceu seis dos duelos anteriores, incluindo os dois últimos, em 2017.

O ATP 250 de Genebra tem como favoritos Alexander Zverev (5.º) e Stan Wawrinka (27.º), isentos da ronda inaugural. Outra figura da prova, Grigor Dimitrov (47.º), foi eliminado na primeira ronda pelo argentino Federico Delbonis (84.º): 1-6, 6-4 e 6-2.