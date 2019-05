Reacções à morte de Niki Lauda: a F1 perdeu “um farol, uma lenda, um homem destemido”

Têm surgido de vários quadrantes do mundo automóvel as reacções à morte de Niki Lauda. Figura marcante do desporto motorizado e símbolo maior da Fórmula 1, o piloto austríaco deixa um legado de relevo nas pistas, mas também fora delas, com o trabalho de bastidores realizado na Mercedes nos últimos anos.

Ferrari

“Este é um dia triste para a Fórmula 1. A grande família da Ferrari recebeu com profunda tristeza a notícia da morte do nosso amigo Niki Lauda, três vezes campeão do mundo, duas com a scuderia. Vai permanecer para sempre nos nossos corações e nos dos nossos adeptos.”

McLaren

“Todos na McLaren estão profundamente consternados com a notícia de que o nosso amigo, colega e campeão do mundo de 1984, Niki Lauda, morreu. Niki vai ficar para sempre nos nossos corações e gravado na nossa história.”

All at McLaren are deeply saddened to learn that our friend, colleague and 1984 Formula 1 World Champion, Niki Lauda, has passed away. Niki will forever be in our hearts and enshrined in our history. #RIPNiki pic.twitter.com/Ndd9ZEfm6B — McLaren (@McLarenF1) 21 de maio de 2019

Nico Rosberg, campeão em 2016

“Querido Niki, obrigado por tudo o que fizeste por mim. Aprendi tanto contigo... A tua paixão, o espírito de luta, de nunca desistires, e a tua paciência com os mais novos. Eu e todos os 100 milhões de fãs em todo o mundo que tão fortemente inspiraste (...) estão a pensar em ti e na tua família e todos desejamos que descanses em paz.”

Chase Carey, CEO da Fórmula 1

“Foi com grande tristeza que soubemos da morte de Niki Lauda. A Fórmula 1 não perdeu apenas um dos seus grandes expoentes, mas também um dos seus heróis. O amor pelas corridas e a coragem que demonstrou foram simplesmente extraordinários e inspiraram tantos fãs. A sua morte é uma grande perda para a Fórmula 1 e para o mundo motorizado como um todo.”

Giedo van der Garde , antigo piloto

“Triste pela notícia da morte de Niki Lauda. Não foi apenas uma enorme inspiração com o maior regresso na Fórmula 1 até agora, mas também uma personalidade única. Pessoalmente, nunca esquecerei o facto de me ter apoiado em Melbourne depois de a minha carreira na Fórmula 1 ter acabado. Descansa em paz, Niki.”

Jean Todt, presidente da FIA

“Niki Lauda era um herói do desporto motorizado, que me inspirou durante a juventude. É um marco na história da Fórmula 1. Todos os pensamentos estão com a família, amigos e com a Mercedes-AMG F1.”

Niki Lauda was a hero of motor sport, who inspired me in my youth. He is a milestone in the history of @F1 . All my thoughts go out to his family, friends and @MercedesAMGF1 team.#NikiLauda #F1 pic.twitter.com/aAoIVwexZU — Jean Todt (@JeanTodt) 21 de maio de 2019

Toto Wolff, director da Mercedes

“Niki vai perdurar sempre como uma das grandes lendas do nosso desporto – ele combinava heroísmo, humanidade e sinceridade dentro e fora do cockpit. A sua morte deixa um vazio na Fórmula 1 (...). Vamos sentir a sua falta como a voz do bom senso. A nossa equipa também perdeu o seu farol.”

Luca di Montezemolo, ex-presidente da Ferrari

“A tua morte deixa em mim um enorme vazio. Contigo vivi alguns dos momentos mais bonitos da minha vida, partilhámos muitas vitórias inesquecíveis na Ferrari e sempre nos uniu um afecto muito grande, mesmo quando competimos em equipas rivais.”

Damon Hill, ex-campeão do mundo de Fórmula 1

“Ele era um dos poucos homens que podiam sentar-se com Enzo Ferrari e Bernie Ecclestone, olharem-nos nos olhos e serem levados a sério. Era um indivíduo notável em todos os sentidos.”

Carlos Sainz, piloto da McLaren

“Muito triste ao saber da morte do Niki Lauda. Um dos últimos verdadeiros heróis do nosso desporto, um verdadeiro cavalheiro e um grande ser humano. RIP (de requiescat in pacem, que descanse em paz).”

Very saddened to hear that Niki Lauda has passed away. One of the last proper heroes of our sport, a true gentleman, and a great human. RIP // Muy triste por el fallecimiento de Niki Lauda. Uno de los auténticos héroes de nuestro deporte, todo un señor y una gran persona. DEP pic.twitter.com/GZjI6yG5A8 — Carlos Sainz (@Carlossainz55) 21 de maio de 2019

Martin Brundle, ex-piloto de Fórmula 1

“O homem já não está connosco. Um grande ser humano, determinado, destemido, talentoso, apaixonado, honesto, humilde e um grande companheiro.”

Renault

“É com grande tristeza que hoje te dizemos adeus. Não há muitos que tenham representado o nosso desporto como tu, com tanta coragem e paixão. És uma inspiração, uma lenda. Obrigado, Niki. Descansa em paz.”

Johnny Herbert, ex-piloto de Fórmula 1

“Uma verdadeira perda para o desporto e um grande vazio nos nossos corações. Corajoso, conversador e extremamente divertido. Vou sentir a tua falta no paddock, mas a lenda Niki Lauda vai continuar, porque eras um homem muito especial. Obrigado por todas as recordações.”