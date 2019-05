Mathieu renova com o Sporting até 2020

Em final de contrato, o defesa central Jérémy Mathieu renovou, esta terça-feira, até 2020, o vínculo com o Sporting. Com 80 jogos e seis golos ao serviço dos “leões”, o internacional francês disse, em declarações à SportingTV, sentir-se grato pela “confiança depositada”, sublinhando o “bom ano” a nível pessoal, que poderá ainda acabar com nova conquista.

“Temos mais um jogo e uma Taça para ganhar. Isso é o mais importante”, disse o defesa de 35 anos.

“A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o jogador Jérémy Mathieu para a renovação de contrato para a época desportiva 2019/2020”, anunciou o clube de Alvalade em comunicado colocado no seu site oficial.

O jogador chegou ao Sporting na época 2017-18, proveniente dos espanhóis do Barcelona, e tem sido habitual titular na formação “verde e branca”.