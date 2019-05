FC Porto vence na Madeira e sagra-se campeão

O FC Porto sagrou-se esta terça-feira campeão nacional de andebol, ao bater o Madeira SAD, por 20-29, na oitava de dez jornadas da fase final da competição. Os portistas conquistaram o 21.º título nacional, igualando o Sporting em número de troféus e recuperando o domínio da modalidade depois de dois anos sob o signo do “leão”.

Aos “azuis e brancos” bastava um empate para poderem antecipar as comemorações, mas numa época em que apenas perderam dois encontros, ambos com o Sporting, os “dragões” lideraram desde o início do jogo da Madeira, chegando ao intervalo com uma vantagem de cinco golos (8-13).

A equipa liderada pelo sueco Magnus Andersson pode ainda alcançar a “dobradinha” caso vença, a 2 de Junho, a Taça de Portugal, feito inédito que confirmaria uma época de excelência, marcada pelo terceiro lugar alcançado na Taça EHF.

O Madeira SAD, finalista vencido da Taça Challenge e semifinalista na Taça de Portugal, não conseguiu contrariar o jogo portista, acabando por perder pela quarta vez com os novos campeões nacionais.