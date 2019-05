O sol brilhou para todos na Croisette, o novo Quentin Tarantino só brilhou para alguns

Um actor de westerns e o seu duplo, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, encontram novos finais para os seus filmes na Los Angeles dos assassinatos de Charles Manson. Once Upon a Time in... Hollywood, novo e (dizem os rumores) penúltimo filme do realizador, pasma entre o caricatural e o atmosférico. E traz-nos das personagens menos galvanizantes do seu cinema.