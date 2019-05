Miguel Vieira pela primeira vez no calendário oficial da Semana da Moda masculina de Milão

Miguel Vieira vai participar pela primeira vez no calendário oficial da Semana da Moda Masculina de Milão, evento que decorre entre 14 a 17 de Junho, anunciou esta segunda-feira fonte oficial. O desfile está marcado para 17 de Junho, pelas 14h.

“Foi uma total surpresa para mim, mas era um patamar que há muito tempo queria atingir. Esperei 15 anos para que isto acontecesse”, avança o criador de 53 anos, natural de São João da Madeira e condecorado com o grau de comendador da Ordem do Infante D. Henrique pelo Presidente da República Jorge Sampaio. Miguel Vieira assume que é “muito complicado” para um português estar no calendário oficial de uma semana da moda em Itália, onde desfilam marcas como a Fendi ou Armani, pois “todos os meses em Itália saem milhares de jovens criadores das escolas”.

“É uma grande vitória da moda portuguesa”, afirma referindo também que o jovem criador David Catalán foi igualmente escolhido para apresentar a nova colecção na semana de moda, mas num espaço dedicado aos talentos emergentes. David Catalán estreou-se além-fronteiras em Janeiro de 2018, na Semana de Moda da Altaroma (Itália), no âmbito do BLOOM, a plataforma que o Portugal Fashion dedica exclusivamente aos novos criadores — onde o próprio entrou em 2016.

A criadora portuguesa Alexandra Moura apresentou a colecção Outono/Inverno “Bestiário", na semana da moda de mulher de Milão, em Fevereiro, tornando-se a primeira criadora nacional a integrar o calendário oficial. Para o Portugal Fashion, o ano de 2019 está a revelar-se um “grande ano para a moda portuguesa”. “Depois da estreia de Alexandra Moura, em Fevereiro, é a vez de Miguel Vieira (...) e também David Catalán”, que ganha uma oportunidade na semana da moda italiana e apresenta a nova colecção numa slot dedicada aos talentos emergentes”.

O Portugal Fashion, um projecto da responsabilidade Associação Nacional de Jovens Empresários desenvolvido em parceria com a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, é financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020 - Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, com fundos provenientes da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.