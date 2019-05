Financiar o nascimento de uma criança com recurso a PMA compensa

Sem o apoio do PSD, o CDS não tem deputados suficientes para voltar a pedir a fiscalização da constitucionalidade da lei que, no início de Maio, pôs fim ao anonimato dos dadores de gâmetas e embriões para procriação medicamente assistida (PMA). O que está em causa é uma norma transitória aprovada recentemente pelo Parlamento para salvaguardar o anonimato de quem já tinha feito doações antes do Tribunal Constitucional (TC) ter declarado, a 24 de Abril do ano passado, a inconstitucionalidade do anonimato.

No ano passado também foi um grupo de deputados do CDS e do PSD que fez o pedido de fiscalização das normas da lei de gestação de substituição — onde se inclui o anonimato dos dadores — ao TC.

Mesmo sem concordar com o disposto nas novas regras, porque “não vem resolver o problema”, os centristas não têm como voltar a fazer o pedido de fiscalização. “São necessários, no mínimo, 23 deputados”, explica Vânia Dias da Silva, do CDS. Uma vez que o grupo parlamentar só tem 18, precisaria sempre do apoio de elementos de outros partidos para avançar com a iniciativa.

Depois do TC chumbar as normas da lei da gestação de substituição, os deputados foram forçados a rever a lei que enquadra a PMA. Dividiram a questão em dois temas: o anonimato dos dadores e a gestação de substituição. Quanto ao primeiro, os parlamentares já chegaram a consenso e o diploma deve chegar em breve ao Presidente da República para promulgação. O segundo ainda está em discussão.

As novas regras — cuja aprovação só não contou com o apoio do CDS — vêm definir se mantêm confidenciais as informações sobre os embriões resultantes de doações anteriores a 7 de Maio de 2018 e utilizados até cinco anos após a entrada em vigor das novas regras, sobre os gâmetas de doações até à mesma data e usados até daqui a três anos depois; e todas as dádivas que tenham sido usadas até 7 de Maio do ano passado.

Na lei fica definido que as pessoas nascidas em consequência de processos de PMA através da doação de gâmetas ou embriões podem, junto dos serviços de saúde, “obter as informações de natureza genética que lhes digam respeito”. E, quando tiverem pelo menos 18 anos, podem obter, junto do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA), “informação sobre a identificação civil do dador”, ou seja, o seu nome completo. Antes dessa idade, logo aos 16 anos, podem também “obter informação sobre eventual existência de impedimento legal a projectado casamento”.