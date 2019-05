Termómetros podem chegar aos 35 graus no domingo de eleições

No próximo domingo, dia de eleições europeias, os termómetros podem chegar aos 35 graus nos concelhos de Ferreira do Alentejo (Beja), Coruche (Santarém) e Alcácer do Sal (Setúbal) e deverão rondar os 34 graus na maioria dos restantes concelhos destes distritos, assim como nalgumas regiões de Évora e Portalegre.

Segundo as previsões avançadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os termómetros rondarão ainda os 30 graus nalgumas regiões dos distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Faro e Lisboa no próximo domingo. No Porto, as temperaturas deverão ficar abaixo dos 30 graus, com as previsões a apontarem para 24ºC de máxima.

Nesta segunda-feira, segundo as previsões do IPMA, o céu apresentar-se-á pouco nublado, com “períodos de maior nebulosidade nas regiões Norte e Centro” e a “possibilidade de aguaceiros fracos no Minho durante a tarde”. Haverá uma pequena subida da temperatura máxima, com os termómetros a poderem chegar aos 26 graus em Évora e Faro.

No Porto, as máximas rondarão os 18ºC e a temperatura mínima os 9ºC, prevendo-se alguns períodos de céu nublado. Na Guarda, as temperaturas vão variar entre os 16ºC de máxima e os 5ºC de mínima. Em Lisboa, o céu permanecerá pouco nublado ou limpo e os termómetros poderão chegar aos 22 graus.

O vento será em geral fraco, predominando de noroeste, soprando moderado (até 30 km/h) no litoral a sul do Cabo Carvoeiro durante a tarde e por vezes forte (até 45 km/h) nas regiões Centro e Sul.

O IPMA alerta ainda para um risco muito elevado de incêndio nos concelhos de Gavião (em Portalegre), Alcoutim, Tavira, São Brás de Alportel, Loulé, Silves, Portimão e Lagos (no distrito de Faro). Em risco elevado de incêndio encontram-se 29 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Évora, Beja e Faro.