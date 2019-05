Líder de rede de pedofilia confessa crimes de abusos sexuais, mas não pagamentos

O homem de 27 anos que liderava uma rede internacional de pedofilia especializada em abusos a bebés confessou esta segunda-feira em tribunal os seus crimes. Mas não os pagamentos que o Ministério Público diz que ele terá recebido por via dos vídeos de cariz sexual que fazia com as suas vítimas.

O arguido começou esta segunda-feira a ser julgado no Campus da Justiça, em Lisboa, juntamente com os seus pais, com quem morava em Águeda, numa casa onde funcionava uma sucateira, e ainda as mães de duas das crianças abusadas. As progenitoras são suspeitas de terem deixado os filhos ao cuidado deste homem, apesar de saberem que ele abusava das crianças.

O sucateiro já podia estar preso há dois anos, altura em que foi julgado por pornografia infantil. Mas os juízes de Aveiro que o condenaram em 2017 por tráfico de imagens deste tipo resolveram suspender-lhe a pena, por entenderem que ir para a cadeia lhe podia estragar a vida que tinha à frente. Acabou por ficar em liberdade, sujeito a tratamento psicológico e a abusar de vários familiares seus, sobrinhos e primos, mas também de outras crianças.

“A polícia é tão otária. Para eles sou mais um pedófilo que acedeu a pornografia infantil”, gabava-se aos seus cúmplices. Montou, a partir da sucata de Águeda, uma rede internacional de pedofilia a que chamou Baby Heart, que funcionava na darknet e que servia para a troca de imagens e vídeos de bebés, mas também de conselhos sobre os cuidados a ter para não se ser apanhado.

“Criou um sistema de prestígio, atribuindo uma estrela vazia aos membros novos, a qual à medida que tais membros partilhavam conteúdos de abusos sexuais de crianças ia sendo preenchida. Quando a mesma se encontrasse totalmente preenchida o membro recebia a designação de membro especial, sendo que para tanto teria que publicar e partilhar boa pornografia de menores”, descreve a acusação do Ministério Público, que lhe imputa 583 crimes de abuso sexual perpetrados sobre oito crianças e mais de 70 mil de pornografia infantil entre 2013 e Junho de 2017, altura em que foi detido.

Esta segunda-feira o arguido falou em tribunal durante cerca de dez minutos, num julgamento que está a decorrer à porta fechada. De forma emocionada confessou os abusos – muito embora tenha declarado não serem tantos quantos aqueles que lhe imputa o Ministério Público. E assegurou nunca ter ganho dinheiro com esta actividade. Depois desta curta declaração remeteu-se ao silêncio.

Esta rede internacional foi descoberta pelas autoridades australianas, que avisaram as suas congéneres portuguesas. Depois de ter descoberto o sucateiro, a Polícia Judiciária encontrou outros dois membros portugueses da mesma rede: um informático de Belas que abusava de uma enteada e de um filho e um radiologista da Parede, que chegou a ser julgado em tribunal há perto de uma década pelo mesmo tipo de crimes, mas que conseguiu na altura escapar à condenação graças a um formalismo legal.