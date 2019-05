Colisão entre dois automóveis mata criança que viajava na bagageira

Uma menina de dez anos que seguia na bagageira de um carro sobrelotado morreu na sequência de um acidente choque lateral entre o veículo e outro automóvel. O acidente aconteceu na Rua da Ponte, em Manique, Cascais, na madrugada de domingo.

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã na edição desta segunda-feira e confirmada ao PÚBLICO por fonte do Comando Territorial da GNR de Lisboa. O acidente aconteceu quando a condutora, a mãe da criança, colidiu com outro veículo que seguia em sentido contrário.

Ao PÚBLICO, a GNR indica que ambas as viaturas estavam sobrelotadas. Uma com seis e outra com sete pessoas.

A mãe da menina acusou álcool no sangue, mas não o suficiente para ser considerado crime, diz fonte da GNR, sem especificar qual o índice de alcoolemia.

O caso está a ser tratado como homicídio por negligência. A investigação segue a cargo do Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação do Destacamento de Carcavelos.

No site da Protecção Civil há a indicação de uma colisão rodoviária, em Manique, Cascais, às 0h22 de domingo. Para o local foram destacados 28 operacionais e 11 viaturas. O acidente só foi dado como resolvido às 5h06.

Segundo o relatório anual da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, em 2017 (último ano para o qual existem dados disponíveis), duas crianças com menos de 14 anos morreram em acidentes de viação. Outras 31 ficaram gravemente feridas. Quanto a feridos ligeiros, 1626 estavam nesta faixa etária.