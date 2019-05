Retomada circulação na A1 junto à Póvoa de Santa Iria

A circulação na A1 foi retomada cerca das 9h20 depois de ter estado cortada devido a um acidente que envolveu quatro viaturas, sem causar vítimas, no sentido Norte/Sul, na Póvoa de Santa Iria, em Vila Franca de Xira.

Em comunicado, a Brisa indicou que as viaturas envolvidas no acidente, que ocorreu às 7h40 ao quilómetro oito, foram removidas da faixa de rodagem, tendo sido retomada a circulação.

Na sequência do acidente, que não causou feridos, a A1 foi cortada no sentido Norte/Sul, perto da saída para a Póvoa de Santa Iria, distrito de Lisboa, o que provocou filas de trânsito com vários quilómetros.

No local estiveram 11 operacionais, com o apoio de cinco viaturas.