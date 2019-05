Depois do voto antecipado, Marisa Matias reforça apelo: “As pessoas não podem desvalorizar estas eleições”

Na Feira de Espinho, Marisa Matias é uma cara conhecida. “Estava à vossa espera!”, atira uma das comerciantes ao avistar as bandeiras do Bloco de Esquerda. O arranque da segunda semana de campanha para as eleições europeias começou antes das 10h e teve encontro marcado na Feira de Espinho, onde a candidata bloquista se sentiu apoiada numa morada que diz ser do PSD e CDS.

A candidata do Bloco de Esquerda chegou com uma comitiva de duas dezenas de apoiantes, que sinalizavam a passagem pelas bancas de fruta e vegetais, agitando as bandeiras do partido. Entre eles estava também o número dois da lista bloquista, José Gusmão, ex-assessor político de Marisa Matias no Parlamento Europeu e ex-deputado à Assembleia da República. Uma presença assídua na primeira parte da campanha e que regressa para mais uma semana ao lado da candidata, sinal de que os bloquistas estão preocupados em “reforçar” a presença em Bruxelas, como sublinharia Marisa Matias no final da curta visita à feira.

O entusiasmo dos comerciantes à sua passagem, que ainda assim não inibiu os bloquistas de ouvirem queixas dos eleitores, agradou à candidata. Para Marisa Matias, a campanha do Bloco de Esquerda “em terras como estas, onde tem dominado o PSD e o CDS” tem tido um retorno positivo.

Em 2014, nas últimas eleições europeias, foi o Partido Socialista (PS) a reunir a maioria dos votos (35%). A segunda escolha foi para a coligação PSD-CDS, que arrecadou 30% dos votos. Nesse ano, o Bloco de Esquerda conquistou 5% dos eleitores de Espinho, mas o optimismo parece ter aumentado.

“As pessoas percebem que somos nós que as temos estado a defender e reconhecem esse trabalho, isso faz-nos sentir bem”, diz Marisa Matias entre sorrisos. E a seguir receber elogios do fundador e ex-líder bloquista, Francisco Louçã, que ia distribuindo propaganda do partido, a dois passos da candidata, cumprimentando quem o interpelava.

“O Bloco de Esquerda tem crescido pelo seu mérito, tem crescido pelas suas escolhas e isso é uma prova de grande maturidade. O que Marisa Matias traz a esta campanha é algo de novo. É dizer que onde o PSD e o CDS enganaram as pessoas (...) é pois aí mesmo onde o Bloco de Esquerda tem de mostrar a sua força”, afirma Francisco Louçã.

“As pessoas estão nestes locais, que são locais importantes para ter mais reacções, mas também estão no país às vezes abandonado e às vezes esquecido”, lembra a candidata. “É preciso estar em todos os sítios e ouvir as pessoas. Estamos aqui e continuaremos a estar nesses sítios”, acrescenta.

O maior desafio é o combate à abstenção, que neste domingo já se expressou na afluência dos eleitores que se registaram para votar antecipadamente. De acordo com dados enviados ao PÚBLICO nesta segunda-feira de manhã pelo Ministério da Administração Interna, a abstenção fixou-se nos 24%. Um valor ainda assim muito inferior ao historial da abstenção nas eleições europeias. Em Lisboa e Porto houve relatos de esperas longas e a abstenção foi mais alta, o que levou a secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, a admitir a necessidade de pequenos ajustamentos no novo sistema.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“A abstenção é um dos maiores inimigos desta eleição. Mas ontem houve muita gente a votar no voto antecipado e isso é um dado importante”, considerou Marisa Matias, sem deixar de apelar aos restantes eleitores.

Para combater a abstenção, é importante que, até domingo, “tomem consciência de que aquilo que se decide nas europeias afecta as pessoas em todas as dimensões da sua vida”. “As pessoas não podem desvalorizar estas eleições”, vincou.

De Espinho, a candidata partiu para Lisboa, onde irá participar no debate entre candidatos, promovido pela RTP.