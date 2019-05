Um livro do PÚBLICO para apreender “a melhor ideia da história”

As 11 entrevistas realizadas pela jornalista Teresa de Sousa no âmbito do projecto editorial A Europa e o Presente foram apresentadas nesta segunda-feira numa versão em livro editado pelo PÚBLICO. Fernando Neves, embaixador com um longo passado no percurso do Portugal europeu, resumiu-o assim: “Um instrumento incontornável para quem quiser aprofundar o seu conhecimento sobe os riscos, os desafios e as oportunidades da União Europeia”. E um “contributo para quem vai votar” nas eleições deste fim-de-semana, pela “diversidade e seriedade das opiniões que recolhe”.

O que está em causa, diz Fernando Neves, é uma reflexão profunda sobre o estado da arte da integração europeia, que o embaixador aposentado considera ser “a melhor ideia da história”. Só a consolidação deste processo, disse Fernando Neves, “poderá prolongar o período de paz que dura desde a sua fundação”. Para o embaixador, o que está em causa no futuro é evitar o “regresso da milenar guerra civil europeia”.

Sem cair nos simplismos, recorrendo a uma “judiciosa escolha dos entrevistados”, que revelaram “uma visão ampla e enriquecedora dos assuntos europeus”, o livro dedica-se a retratar um projecto cujos “alicerces” estão sob ameaça. A “redução do multilateralismo, o regresso dos jogos de poder das grandes potências, o proteccionismo, o revisionismo russo, a afirmação da China como potência expansionista, os avanços do populismo, a crise na NATO, as alterações climáticas e a crise das democracias ocidentais” estão na origem dessa ameaça.

O livro A Europa e o Presente é o epílogo de um processo de muitos meses, que passou pela concepção e edição de 11 entrevistas a personalidades nacionais e internacionais publicadas semanalmente no P2 e na edição online do PÚBLICO. Entre os entrevistados estão Jaime Gama, Paulo Rangel, Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, Carlos Moedas, Timothy Garton Ash, Carl Bild ou Ulrique Guérot.

Teresa de Sousa dedicou-se a escolher uma frase que, de alguma forma, exprime o tempo e o modo da Europa do presente e chegou à entrevista com Jaime Gama. “É uma frase de que eu gostei em particular: Teremos de continuar a fingir a Europa?”, recordou a jornalista, que sublinhou: “Esta frase diz tudo. Ou levamos a Europa a sério ou continuamos a fingir que ela existe.”