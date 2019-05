Já passou metade da campanha, é hora de fazer o balanço

Não há temas europeus quimicamente puros, estão sempre contaminados pela realidade nacional e nesta primeira semana de campanha isso nota-se bem. A eleição de deputados portugueses para o Parlamento Europeu continua a cruzar-se com a avaliação do actual Governo, e até de anteriores, e raramente se abstrai do facto de haver legislativas em Outubro. Apesar de tudo, ainda cabe alguma Europa na campanha.

