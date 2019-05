Abstenção entre eleitores que votaram antecipadamente fixa-se em 24%

Dos quase 20 mil eleitores que se inscreveram para votar antecipadamente no domingo, 19 de Maio, 4.675 não chegaram efectivamente a votar. De acordo com dados enviados ao PÚBLICO nesta segunda-feira de manhã pelo Ministério da Administração Interna, a abstenção fixou-se nos 24%, o que é muito abaixo dos níveis habituais para as eleições europeias.

Lisboa, Porto, Évora e ilha do Faial foram as regiões do país onde menos se votou, com níveis de participação de 68, 76 e 79% (nos dois últimos casos), respectivamente. Pelo contrário, nas ilhas do Corvo, São Jorge e Santa Maria nenhum eleitor registado faltou à chamada, o que significa que a abstenção foi de 0%.

De entre os 14.909 eleitores que votaram (76% dos inscritos), a maior parte fê-lo nos grandes centros urbanos de Lisboa (5.871), Porto (2.293) e Coimbra (943), o que provocou alguma demora no processo de votação. Na sequência da demora instalada, que em alguns casos chegou aos 50 minutos, a secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, admitiu logo no domingo a necessidade de pequenos ajustamentos no novo sistema.

“As pessoas que se inscreveram para votar antecipadamente queriam mesmo exercer o seu direito e não o podiam fazer no próximo domingo. Isto já é um passo para diminuir a abstenção”, afirmou Isabel Oneto aos jornalistas, no Porto. A governante foi uma das quase 20 mil pessoas que pediram para votar antecipadamente.

Como a agência Lusa já explicou, um dos ajustamentos necessários é o aumento a dimensão das ranhuras das urnas de voto, que estavam preparadas para boletins de voto depositados dentro de um envelope e não dentro de dois, como se torna necessário neste sistema.