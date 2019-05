Um concurso de dar água pela barba

Desde o desenho dos bigodes naturais à personalização livre de barbas inteiras, passando por categorias inspiradas em Salvador Dalí, na cultura chinesa ou mesmo nos farfalhudos bigodes húngaros. Houve espaço para construções de todos os tamanhos e feitios no 2019 World Beard and Moustache Championship, como se vê nestas fotografias da Reuters. Bigodes, barbas parciais e barbas integrais competiram em 17 subcategorias durante este fim-de-semana em Antuérpia, na Bélgica — tudo para escolher os detentores dos melhores pêlos faciais do mundo. O cabeça de cartaz da competição, que nasceu nos anos 90, é o concurso de freestyle, que põe à prova a criatividade de todos os participantes. São verdadeiros projectos arquitectónicos... hirsutos. E nas barbas dos outros concorrentes.