Lisboa atravancada

A cidade de Lisboa tem zonas onde a mobilidade pedestre e de viaturas é bastante complicada e agora foi ainda autorizado umas modernices (?) de bicicletas e trotinetes eléctricas além dos TUC-TUC atafulhando as nossas ruas e passeios. Alguém está ganhando com estas autorizações mas os moradores e utilizadores da nossa cidade de Lisboa estão a ficar com a sua segurança em perigo pois não é a primeira vez que uma trotinete atira com alguém ao chão.

Depois é o estacionamento desregulado dos ditos veículos deixados “estacionados” de qualquer maneira nos passeios dificultando a circulação das pessoas. Há informação que cidades da Europa estão a começar a revogar as licenças e preparam-se mesmo para banir tais utilizações. E Lisboa vai continuar atravancada?

Maria Clotilde Moreira, Algés

Quem é o burro?

O Brasil ouviu, atónito, um grito de revolta, não a favor da independência, mas da “inteligência”. Quem o deu foi Ipiranga? Não, Bolsonaro, evidentemente. Farto de gastar fortunas com uma cambada de “idiotas” que, vá lá, são “úteis”, e reconhecendo que o país, este mês, quase como a Venezuela, não tem dinheiro, tem de o “congelar”. Como? Não pagando 30% dos encargos para com as universidades e a investigação científica.

De facto, para ele, as universidades e o conhecimento devem ser um perigo público. Algumas até descobrem coisas estapafúrdias, como as alterações climáticas. Lideradas, na sua maioria, por gente “marxista”, pensa ele, o melhor é abafá-las antes que impeçam o Governo de impor medidas e crenças várias, como aquela universal e bíblica no criacionismo, que o “papá” Trump vai tentando implementar lá na “fazenda” dele.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Bolsas de Investigação

Uma universidade dos EUA analisou a carreira de milhares de investigadores que entre 1999 e 2015 concorreram a bolsas de investigação. O estudo focou-se em dois grupos de candidatos: no primeiro foram colocados jovens cientistas com classificações elevadas que obtiveram bolsa; no segundo foram incluídos candidatos com classificações igualmente elevadas, mas que por uma pequeníssima margem não conseguiram obter financiamento para a sua investigação. Apesar da diferença mínima de conhecimentos e pertinência dos projectos, nos anos subsequentes, os candidatos escolhidos registaram mais 39% de citações e 36% de artigos publicados em revistas cientificas, do que os seus contrapartes. Nestes casos, um pequeno revés, numa fase inicial da carreira, pode afastar potenciais candidatos de um futuro brilhante ao serviço da ciência e sociedade. Assim sendo, o sistema de atribuição de bolsas deveriam procurar assegurar opções alternativas para aqueles investigadores que com potencial devidamente credenciado não conseguem obter financiamento para os seus projectos. Todo o talento é escasso e por isso, não devemos desperdiçar o nosso futuro, por meras décimas.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim