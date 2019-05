Face à opressão na Turquia, a Europa tem de agir!

A anulação das eleições para presidente da Câmara de Istambul marca uma nova fase da deriva ditatorial do regime de Erdogan e do AKP, que está no poder há mais de 15 anos na Turquia. Os Estados europeus e a União Europeia têm de agir para se lhe opor e apoiar as forças democráticas que lutam corajosamente pelo respeito do Estado de Direito, das liberdades civis e dos direitos humanos.

Sob pressão do Presidente Turco sobre uma comissão eleitoral que é tudo menos independente, a anulação ilustra a constante redução, simbólica e física, do espaço público pela força.

No dia 24 de abril, enfrentámos isso em Istambul, onde estivemos presentes para organizar e participar nas comemorações do genocídio arménio. Ao contrário dos anos anteriores (desde 2010), desta vez as comemorações foram quase todas proibidas pelo Estado turco. A palavra “genocídio": proibida na sua expressão pública, sob pena de prisão pela polícia. Velas em homenagem às vítimas: proibidas. Flores para honrar a sua memória: proibidas. Sentar-se silenciosamente para marcar um momento de reflexão sobre esta história: proibido.

Qual é a natureza de um Estado que proíbe velas para lembrar as vítimas de um extermínio? Qual é a natureza de um líder que proíbe flores para mortos sem enterro?

As múltiplas proibições mostram que o genocídio arménio de 104 anos é de extrema importância para a Turquia.

Aqueles que lutam diariamente para o comemorar, bem como pelos direitos humanos, continuam, em geral, a ser violentamente visados pela opressão turca. A prisão é omnipresente: eles estão lá, vão lá, saem ou fogem no exílio no estrangeiro. As prisões maciças e arbitrárias continuam, tal como a do filantropo Osman Kavala, encarcerado durante mais de um ano e meio sem acusações, depois de ter sido considerado inimigo público pelo próprio Erdogan.

Tudo isto não é algo de novo mas sim algo perigoso: a linha que separa a Turquia de uma ditadura está a encolher cada vez mais a cada dia que passa.

Para evitar que se afunde perigosamente no obscurantismo islâmico e no nacionalismo agressivo, os Estados europeus e a União Europeia têm alavancas de pressão sobre a Turquia: negociações com a UE, acordos comerciais, investimentos, turismo...

Fazem-nos funcionar muito pouco. Pelo contrário, têm de o fazer vigorosamente, não se deixar enganar pela chantagem sobre os refugiados do Presidente turco e exercer a influência que o equilíbrio de poderes lhes permite.

Eles devem usar esta última para proteger e apoiar todos os indivíduos e organizações que, especialmente na sociedade civil, estão lutando para que a Turquia se torne um Estado de direitos, democrático, respeitador das liberdades civis e dos direitos humanos.

Devem usá-la para que, após 104 anos, a Turquia reconheça finalmente a verdade histórica: os massacres do povo arménio a partir de 24 de Abril de 1915 constituem um genocídio.

Estas provas já foram recordadas por muitos Estados europeus ao reconhecerem o genocídio arménio, como a França desde este ano, ao fazerem do dia 24 de Abril um dia nacional de comemoração.

A negação do genocídio deve deixar de fazer parte da política oficial do Estado turco. Faz sofrer até hoje os descendentes dos sobreviventes e as pessoas mortas, como foi o caso do intelectual Hrant Dink em 2007 e do jovem Sevag Baliçi em 2011, ambos assassinados por serem arménios.

O que é verdade para todos os genocídios também é verdade para o genocídio arménio: não podemos abrir um caminho para o futuro sem reconhecer os factos estabelecidos do passado, especialmente na história deste país.

É fundamental que os Estados europeus e a UE se empenhem resolutamente para evitar que a Turquia não se afunde permanentemente numa ditadura, para pôr fim à negação do genocídio do Estado e abrir um caminho para a democracia, a liberdade e a paz para todos os cidadãos da Turquia na sua diversidade. Benjamin Abtan Presidente do Movimento Anti-Racista Europeu (EGAM), coordenador da Rede Elie Wiesel de Parlamentares da Europa para a Prevenção do Genocídio; Mireille Clapot Deputada francesa; José Inácio Faria Eurodeputado português