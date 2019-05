Sete encapuzados matam 11 pessoas em bar no Brasil

Um ataque a um bar no Brasil, este domingo, provocou 11 mortos e um ferido grave. A Globo afirma que as vítimas estavam num bar no bairro Guamá, na periferia da cidade de Belém, capital do estado do Pará e que, segundo a polícia militar, foram abatidas a tiro por sete homens encapuzados que entraram no café e começaram a disparar em direcção dos clientes.

De acordo com a polícia local, o Wanda´s Bar era um conhecido ponto de consumo e venda de drogas. Este ataque teve lugar por volta das 16h locais (12h em Portugal continental).

Seis homens e cinco mulheres perderam a vida. Os criminosos utilizaram um carro e três motas para fugirem do bar, escreve o jornal Folha de S. Paulo.

A polícia iniciou buscas na região, mas, segundo as últimas informações, ainda não tinha localizado qualquer suspeito deste ataque. Também são desconhecidas as razões que possam ter motivado estes assassinatos.