Orbán, “o Trump antes de Trump” e a democracia iliberal na Hungria

Viktor Orbán, o primeiro-ministro húngaro, é o exemplo dado sempre que alguém diz que os partidos populistas e nacionalistas não conseguem cumprir uma agenda quando chegam ao poder.

O que Orbán foi conquistando desde 2010 é impressionante. Há anos que muitos húngaros se queixam de que não vivem numa democracia: Orbán, como bom populista, apresenta-se como único representante do povo. De um povo que é húngaro primeiro, mas não só: um povo húngaro que exclui sem-abrigo, activistas pelos direitos humanos, minorias, judeus, muçulmanos...

No entanto, a União Europeia só recentemente começou procedimentos formais contra Budapeste por desrespeito às regras democráticas. Orbán pertence, ainda, formalmente, ao maior grupo político europeu, o PPE, e conseguiu mesmo não ser suspenso, e sim auto suspender-se.

Orbán reformou o sistema judicial e a nomeação de juízes, afunilou o financiamento dos media até restarem só os que não criticam nem desafiam, revisitou autores reverenciados no regime nazi húngaro nas escolas, descriminou judeus e fez de um importante judeu, George Soros, o seu “inimigo público número um”, fez fechar a Universidade da Europa Central, fundada por este, ilegalizou ajuda a refugiados, criminalizou sem abrigo, dificultou o trabalho de organizações não-governamentais e demonizou activistas.

Os revezes que tem tido tem sido pequenos: um movimento conta a candidatura aos Jogos Olímpicos, um movimento de protesto contra a “lei da escravatura”, em que as empresas poderiam forçar os trabalhadores a várias horas extraordinárias a pagar meses depois – o país enfrentou uma grande saída de jovens que é atribuída a uma mistura entre condições mais atractivas no estrangeiro e dificuldade em aceitar a situação política de falta de liberdades no próprio país. Ou um recente mau resultado nas eleições locais.

Até agora, Orbán, “o Trump antes de Trump”, como lhe chamou o ex-estratega do Presidente americano e a voz de extrema-direita na Casa Branca, tem ultrapassado os desafios. A incógnita é agora como se posicionará se o PPE lhe retirar de facto o apoio e Bruxelas pressionar mais: a escolha é moderar ou radicalizar.