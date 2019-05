Novo Presidente ucraniano dissolve Parlamento durante a tomada de posse

Na primeira decisão que tomou como Presidente eleito, Volodimir Zelenskii anunciou a dissolução do Parlamento e convocou eleições legislativas antecipadas. A prioridade do novo chefe de Estado ucraniano é alcançar um acordo que ponha fim ao conflito militar no Leste do país.

Zelenskii revelou a dissolução da Rada Suprema, como é designado o Parlamento ucraniano, durante o discurso de tomada de posse na manhã desta segunda-feira. Inicialmente, as eleições legislativas estavam marcadas para Outubro, e devem agora ser antecipadas para o Verão.

O objectivo do novo Presidente é tentar conseguir eleger deputados com quem tenha alguma proximidade – na actual composição do Parlamento, há uma maioria de deputados aliados do Presidente cessante, Petro Poroshenko.

As sondagens mais recentes atribuem uma vantagem sólida ao Servo do Povo, o partido fundado por Zelenskii, com intenções de voto entre os 25 e os 39%.

No seu discurso de tomada de posse, Zelenskii disse que o fim do conflito com os rebeldes pró-Moscovo que há cinco anos ocupam parte do Donbass é a prioridade inicial do seu mandato. A sua intervenção foi iniciada em ucraniano, mas quando se referiu ao conflito começou a falar em russo, defendendo a necessidade de um diálogo. “Estou convencido que para este diálogo começar temos de ver o regresso de todos os presos ucranianos”, afirmou Zelenskii, numa mensagem aparentemente dirigida ao Governo russo.

O novo Presidente garantiu não ter receio de tomar “decisões difíceis” e disse estar preparado “dar tudo o que for preciso” para que o conflito termine. “Se houver essa necessidade, estou preparado para abdicar do meu próprio cargo, desde que a paz seja alcançada, mas sem abrir mão do nosso território. Nunca”, declarou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Moscovo insiste que não tem qualquer papel no conflito na Ucrânia, embora as autoridades de Kiev, tal como a União Europeia e a NATO, afirmem que o Kremlin apoia directamente as milícias.

Sem qualquer experiência política, Zelenskii é um dos comediantes e actores mais conhecidos do país. Embora não tenha dado muitos pormenores sobre os seus planos para a Ucrânia, a sua campanha – muito concentrada nas redes sociais e alimentada por um forte descontentamento em relação à classe política – foi muito bem-sucedida e, no mês passado, Zelenskii derrotou facilmente Poroshenko.

“Temos de ser islandeses no futebol, israelitas na defesa da terra que lhes pertence, japoneses na tecnologia, e suíços na coexistência feliz uns com os outros, apesar de quaisquer diferenças”, afirmou Zelenskii durante o seu discurso.