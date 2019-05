Justiça turca manda prender 249 funcionários do ministério dos Negócios Estrangeiros

As autoridades turcas emitiram nesta segunda-feira mandados de captura contra 249 funcionários, actuais ou antigos, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, suspeitos de ligação com o movimento acusado de ter orquestrado o golpe falhado de 2016, anunciou o procurador de Ancara.

Os suspeitos são acusados de envolvimento em irregularidades nos exames de admissão ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para beneficiaram simpatizantes do movimento de Fethullah Gülen.

Pelo menos 78 pessoas já foram detidas.

Fonte judicial disse à agência AFP que 14 das 249 pessoas procuradas ainda permanecem no seu cargo, mas as restantes foram demitidas no processo de limpeza desencadeado após o falhanço do golpe.

Gülen, instalado nos Estados Unidos há 20 anos, é acusado pelo Presidente Recep Erdogan de ter infiltrado as instituições do Estado turco durante vários anos, com o objectivo de derrubar o regime.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ancara acusa-o de ter organizado a tentativa de golpe de Estado de Julho de 2016, uma acusação que Gülen tem desmentido.

Após o fracasso do golpe, as autoridades desencadearam uma perseguição sem tréguas aos seus apoiantes e promoveram despedimentos e prisões sem precedentes na história moderna do país. Cerca de 55 mil pessoas foram presas e mais de 140 mil despedidas ou suspensas.

Cerca de três anos após o golpe militar falhado, prossegue a vaga de detenções.