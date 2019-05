O luxo Hyatt vai estrear-se em Portugal com hotel em Lisboa

A Hyatt, uma das maiores cadeias hoteleiras do mundo, confirmou a sua estreia em Portugal com um projecto perto de Belém. O Regency Lisbon, anunciado como um “cinco estrelas superior” e que fará parte de um complexo que inclui parte residencial, tem abertura prevista para finais de 2020.

O novo hotel, informam, resulta de um acordo de franchising entre a cadeia norte-americana e a Realtejo, subsidiária da United Investments Portugal (UIP, que detém resorts de luxo como o Pine Cliffs de Albufeira ou o Sheraton Cascais) e Fibeira, sociedade de investimento imobiliário.

Com 200 quartos e apartamentos, terá direito, referem, a “localização privilegiada à beira-rio": “ao lado do Centro de Congressos de Lisboa” (a antiga FIL), entre a Rua da Junqueira e Avenida da Índia, também com a Cordoaria Nacional como vizinha. O projecto inclui “bar no terraço, com vista panorâmica para o rio, restaurante, piscina, ginásio, parque de estacionamento, salas de reunião e um spa”, resume a UIP também em comunicado. Um investimento, avançam, de “70 milhões de euros”.

Para o Hyatt Regency Lisbon estão também já escolhidos os motes para conceito e design: vai inspirar-se nos “Descobrimentos portugueses e nas modernas influências da cidade de Lisboa”.

“Lisboa é uma das cidades europeias com mais dormidas e está rapidamente a estabelecer-se como um destino privilegiado para quem viaja em lazer, mas também para viagens de incentivo ou grandes convenções”, diz Nuno Galvão-Pinto, vice-presidente regional de desenvolvimento da Hyatt, citado em comunicado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“A entrada em Lisboa”, refere a cadeia hoteleira em nota de apresentação do projecto publicada no seu site, é um “importante marco” para o grupo, que, confirma Galvão-Pinto, pretende “expandir a presença” em Portugal.

Imagem de divulgação da parte residencial, Lisbon Residences DR Imagem de divulgação da parte residencial, Lisbon Residences DR Imagem de divulgação da parte residencial, Lisbon Residences DR Fotogaleria DR

Enquanto a componente hoteleira deverá entrar em fase de pré-abertura no “último trimestre de 2020”, a componente residencial entra já no mercado: “os apartamentos Hyatt Regency Lisbon já estão disponíveis para venda”, lê-se no comunicado da UIP, que é membro do membro do consórcio IFA Hotels & Resorts. Sob a denominação Lisboa Residences, pode já espreitar-se o site oficial, onde se indicam 97 apartamentos de T0 a T3.