Ilha italiana reembolsa turistas em caso de chuva

O que é pode chatear mesmo muito os turistas que reservam as férias em busca de sol e praias de águas cristalinas? A chuva, claro, que pode chegar a pôr em causa as muito almejadas férias de sonho.

Foi a pensar nesta potencial contrariedade que uma ilha em Itália, Elba, a maior do arquipélago toscano, começou a oferecer a garantia possível: os hotéis vão reembolsar os turistas caso chova muito durante as férias.

A iniciativa chama-se “Elba no Rain” e começou este ano, decorrendo até final de Maio e voltando a estar activa em Setembro e até finais de Outubro. Os hóspedes serão reembolsados por dia, caso chova mais de duas horas entre as 10h e as 20h. No limite, a estadia poderá ser completamente gratuita se chover mais de duas horas durante todos os dias das férias reservadas.

Esta é uma forma de dar “garantias aos visitantes que, no caso raro de um dia com muita chuva, estes poderão aproveitar a ilha sem pagar um só euro pela estadia”, sublinha Claudio Della Lucia, coordenador do Turismo local, citado em comunicado enviado à Fugas.

A iniciativa é nova, apesar de alguns hotéis locais já terem levado a cabo iniciativas semelhantes. Ao jornal New York Times, Della Lucia contava que apenas um hotel reembolsou uma noite aos seus hóspedes no ano passado, mas desde que esta medida foi oficialmente posta em prática não houve qualquer reembolso.

Até porque os períodos de chuva em Elba são poucos e curtos. Nos últimos cinco anos, durante os meses de Abril e Maio, só se registaram dois dias em que choveu mais de duas horas. Um dado que demonstra que a campanha “Elba no Rain” não tem muito a perder, embora, em comunicado, o Turismo da ilha refira que para os operadores turísticos não deixa de ser “um risco”.

Elba pertence ao Arquipélago Toscano e localiza-se ao largo da costa italiana no Mar Tirreno. A ilha é célebre por ter sido o local onde, no séc. XIX, Napoleão Bonaparte esteve exilado durante dez meses.