easyJet em campanha com voos desde 12 euros

A mais recente campanha da easyJet deverá estar em vigor até à meia-noite de 21 de Maio e garante descontos até 20% no preço dos voos. Do Porto e Faro, garantem-se bilhetes desde 11,99 euros por trajecto. De Lisboa, desde 13,99 euros. Do Funchal, como é habitual, os preços são mais elevados, começando em 33,96 euros, sendo estes valores para os voos com destino a Portugal continental.

Segundo a empresa, a campanha abrange voos de 4 de Junho a 26 de Outubro. O truque está em encontrar os voos mais económicos fora dos períodos nobres, de fins-de-semana, feriados ou férias, conforme o destino.

De Lisboa, os destinos mais económicos são Bordéus, Lyon, Genebra ou Luxemburgo, todos desde 13,99 euros. Abaixo dos 20 euros, a empresa promete viagens para Nantes, Zurique, Madrid, Paris ou Nice. Nas pesquisas para testar os preços, podem até surgir surpresas, como nos aconteceu: caso de dois voos Lisboa-Genebra em Julho desde 3,49 euros (e mais alguns abaixo dos 10 euros).

Do Porto, podem encontrar-se Lyon e Nantes desde 11,99 euros. Abaixo dos 15 euros por trajecto ficam Basileia, Paris, Genebra, Toulouse, Londres, Estugarda, Bristol ou Luxemburgo e, sublinhe-se, Funchal (desde 18,49 euros). O novo Porto-Málaga começa em 20,99 euros e há voos de Verão para Ibiza desde 33,99.

De Faro, atenção ao voo para Nápoles: desde 17,49 euros por trajecto. Mas há mais económico: Bordéus, desde 11,99 euros. Além de Paris e Toulouse desde 12,49 euros. Abaixo dos 20 euros, encontram-se ainda Londres e Genebra.

No site da companhia podem encontrar-se as listagens de promoções para cada destino: a melhor forma de encontrar os voos mais baratos é, após escolher destino e datas e premir "mostrar voos”, seleccionar a opção “ver calendário de tarifas baixas”.