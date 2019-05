Huawei garante que decisões sobre Android não afectarão clientes

A Huawei garante que os actuais e futuros clientes dos equipamentos móveis deste fabricante chinês não têm de se preocupar com o facto de a Google ter afastado a Huawei do sistema operativo Android e da loja de aplicações Google Play Store.

“A Huawei continuará a fornecer actualizações de segurança e serviços de pós-venda para todos smartphones e tablets Huawei e Honor existentes, abrangendo os equipamentos vendidos e os que ainda estão em stock", diz a empresa, num comunicado de resposta a questões colocadas pelo PÚBLICO, nesta segunda-feira. A Huawei é líder de mercado em Portugal, com uma quota de mercado de 28,7%, segundo dados compilados pela consultora IDC. Em 2017 e 2018 vendeu mais de 750 mil equipamentos em Portugal. A Samsung ocupa o segundo lugar, com uma quota de 26,1%.

“Continuaremos a construir um ecossistema de software seguro e sustentável, a fim de fornecer a melhor experiência para todos os utilizadores globalmente”, escreve o fabricante sediado em Shenzen.

No domingo, soube-se que a empresa-mãe do Google, a Alphabet, tomara a decisão de afastar a Huawei da plataforma Android e dos serviços associados a este sistema operativo – incluindo a loja de aplicações Google Play Store – depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter declarado o estado de emergência informática e de ter proibido as relações comerciais de empresas norte-americanas com outras que representem riscos para a segurança nacional.

“A Huawei tem contribuído substancialmente para o desenvolvimento e crescimento do Android em todo o mundo. Como um dos principais parceiros do Android a nível global, temos trabalhado de perto com a sua plataforma de open-source para desenvolver um ecossistema que tem beneficiado os consumidores e a indústria”, destaca a empresa chinesa, que acabou por não responder a nenhuma das perguntas colocadas pelo PÚBLICO.

Uma das perguntas tem a ver com a possibilidade de lançar um sistema operativo próprio como alternativa para os mercados fora da China. Esse investimento estava a ser feito, como relevou o presidente-executivo da Huawei para o grande consumo, Richard Yu, numa entrevista a um diário alemão em Março. Embora não responda a isto, o comunicado destaca que os chineses têm ajudado a desenvolver a “plataforma open source do Android” – e mesmo Richard Yu referiu que privilegiariam sempre a cooperação com a Google.

Na “lista negra” da Casa Branca estão a Huawei e 70 subsidiárias deste fabricante. Outros gigantes tecnológicos imitaram a Alphabet, como os fabricantes de processadores Qualcomm, Broadcom e Intel. Dizem que, por agora, deixarão de fornecer chips à Huawei.