The loser takes it all: treinador joga play-off contra a futura equipa

A expressão “the loser takes it all", uma alteração ao original dos ABBA, permite definir o presente e o futuro de Henk de Jong, treinador do De Graafschap, da Holanda. É que este técnico, de 54 anos, poderá ter muito a ganhar, no futuro, com uma derrota no presente.

A história é surreal, mas não é difícil de contar. O De Graafschap ficou no 17.º lugar da Liga Holandesa e, por isso, para ficar no principal escalão, tem de jogar um play-off frente ao Cambuur, 10.º classificado da II divisão. Normal e habitual em vários países.

O problema – se é que o é – é que Henk de Jong, que ainda treina o De Graafschap​, já anunciou que, na próxima temporada, vai orientar o… Cambuur.

Isto equivale a dizer que, caso vença o play-off, estará a dar, a si próprio, um destino na II divisão. Caso perca com o Cambuur, então a futura equipa passará à última ronda do play-off e de Jong continuará a ter possibilidades de treinar na I divisão holandesa, em 2019-20.

No fundo, de Jong está numa situação em que tem coisas a perder em qualquer dos cenários: ou prejudica o futuro, em caso de vitória, ou terá a honestidade posta em causa, em caso de derrota.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O treinador (segundo a contar da direita) já foi anunciado como próximo técnico do Cambuur. DR

A evidente incompatibilidade não é, para De Jong, um problema. “Sou desportista e não quero descer. Não há ninguém no Cambuur que espere que eu os ajude agora: sou treinador do de Graafschap​”, disse, antes da primeira mão do play-off, que resultou num 1-1 em casa do Cambuur.

Para já, com este empate fora de casa, parece que De Jong tem boas probabilidades de estar a “comprar”, para si, um futuro na segunda divisão.