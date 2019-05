Bom momento de Domingues prossegue em Paris

Enquanto Serena Williams já se treinava no remodelado estádio Philippe Chatrier e no novo court Simonne-Mathieu, uma centena de jogadores iniciava a luta por um dos 16 lugares ainda vagos no quadro principal. Confirmando o bom momento de forma, que o leva a ocupar esta semana o seu melhor ranking de sempre, João Domingues foi um dos que ultrapassaram a primeira das três rondas da fase de qualificação, somando a 15.ª vitória nos últimos 18 encontros.

Em Paris desde sexta-feira, Domingues (160.º) mostrou-se bem adaptado à terra batida parisiense e dominou o croata Viktor Galovic (198.º), por 6-3 e 6-4, em 1h10m. O número três português cedeu uma vez o serviço, mas concretizou as três oportunidades de break de que dispôs e só acusou o momento quando serviu para fechar, precisando de quatro match-points para concluir.

Com a equipa técnica reforçada com Larri Passos — o treinador que levou Gustavo Kuerten ao primeiro lugar do ranking e a três títulos em Roland Garros, o primeiro dos quais, há precisamente 20 anos —, Domingues terá agora como segundo adversário uma das novas estrelas do ténis espanhol, Alejandro Davidovich Fokina (133.º). No último Estoril Open, o tenista de 19 anos fez ainda melhor do que o português — que atingiu pela primeira vez os quartos-de-final de um ATP Tour —, ao estrear-se numas meias-finais do circuito principal. Nesta segunda-feira, não entrou bem e precisou de quase 2h30m para vencer o jovem britânico Jay Clarke (159.ª), por 2-6, 7-6 (7/5) e 6-1.

Alguns dos 32 cabeças de série não justificaram o favoritismo, como foi o caso de Denis Istomin (99.º). O uzbeque, segundo mais cotado do qualifying, foi derrotado pelo carismático alemão Dustin Brown (175.º), por 7-6 (7/5), 6-1. Na segunda ronda, Brown vai defrontar o equatoriano Emilio Gomez (194.º), filho do campeão de Roland Garros de 1990, Andres Gomez.

Pelo caminho ficou Marco Trungelliti (140.º), uma das figuras do último Roland Garros, ao receber a notícia de que tinha sido repescado para o quadro principal quando já se encontrava em Barcelona, obrigando-o a uma repentina viagem de carro até Paris, com a mãe e a avó. Desta vez, o argentino de 29 anos não terá essa sorte, pois foi afastado logo na ronda inicial do qualifying.

Embora não faça parte da lista de favoritos, Viktor Troicki é um dos nomes mais sonantes do qualifying, depois de ter estado perto do top 10, em 2011 (chegar ao 12.º lugar). O sérvio, que deu o ponto decisivo ao seu país no histórico triunfo na Taça Davis, em 2010, e chegou aos oitavos-de-final em Roland Garros por três vezes, tem tido dificuldades em subir no ranking devido a problemas nas costas. Mas Troicki (256.º) quer repetir o feito na Austrália em que ultrapassou as três rondas do qualifying e nesta segunda-feira eliminou o primeiro adversário, o alemão Kevin Krawietz (267.º), por 6-4, 6-3.