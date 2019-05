Benfica ainda pode subir ao pote dois da Liga dos Campeões

Na Liga dos Campeões, há vários factores que podem contribuir para o sucesso de uma equipa naquela que é a principal competição de clubes a nível Europeu. O primeiro passa logo por alguma sorte no sorteio da competição. Quanto menos “tubarões” estiverem no grupo, mais hipóteses tem uma equipa de ultrapassar a fase de grupos da Champions. Ora, o Benfica, recém-consagrado campeão nacional, não está, por enquanto, numa posição muito favorável. Mas as coisas ainda podem melhorar.

O ideal é fazer parte do primeiro pote. Este primeiro grupo de clubes é composto pelo detentor do troféu — que, na presente edição, será disputado numa final 100% inglesa que contará com Liverpool e Tottenham — e ainda os campeões dos seis campeonatos europeus com mais pontos no coeficiente da UEFA. Os emblemas que conquistaram os títulos nacionais em Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha, França e Rússia têm garantido um lugar no pote um.

Pelo facto de Portugal ser sétimo no ranking da UEFA desde 2017, o Benfica, recém campeão português, não irá para o pote mais favorável. À partida, as “águias” começarão no terceiro pote do sorteio, mas ainda têm hipótese de saltar para o pote dois, caso as equipas com coeficientes mais altos sejam eliminadas antes da fase de grupos, ou não se qualifiquem de todo para as pré-eliminatórias da competição.

Eliminação do FC Porto ajuda

Uma dessas esperanças esfumou-se este domingo. O Shaktar Donetsk de Paulo Fonseca sagrou-se tricampeão após a vitória sobre o Zorya, marcando presença directa na fase de grupos da Liga dos Campeões. Como soma mais pontos no ranking da UEFA ficará melhor posicionado no sorteio em relação às “águias”.

Uma das equipas cujo afastamento poderia “ajudar” o Benfica é o rival directo FC Porto. Os “dragões” ocupam o décimo lugar no ranking da UEFA — em comparação com a 21.ª posição ocupada pelos “encarnados”. Mas com o segundo lugar no campeonato português, os portistas têm obrigatoriamente de ultrapassar uma pré-eliminatória e um play-off para chegar à fase de grupos.

A torcer pela vitória do Chelsea

O Benfica também poderia beneficiar com a eliminação prematura do Ajax. Tal como foi o caso do nosso país, alguns desempenhos menos conseguidas dos emblemas holandeses dificultaram o acesso à “Liga milionária”. Tal como aconteceu na temporada transacta, o Ajax, campeão da Eredivisie, não tem lugar assegurado na fase de grupos. Para o Benfica, a eliminação do conjunto holandês — que, em 2018-19, chegou às meias-finais da competição — ajudaria num eventual salto do segundo para o terceiro pote da competição.

A final da Liga Europa também pode ser decisiva para o pote que o Benfica poderá ocupar. Chelsea e Arsenal vão decidir o troféu na quarta-feira, dia 29 de Maio. Os “blues” já têm presença garantida na fase de grupos, pelo facto de terem assegurado o terceiro lugar na Premier League. Os “gunners”, por sua vez, têm apenas garantida a presença na Liga Europa, por terem ficado na quarta posição da Liga inglesa. Algo que poderá mudar caso o Arsenal vença a Liga Europa, cuja vitória garante apuramento directo para a Liga dos Campeões. Aliando esse apuramento ao facto de os londrinos — nonos no ranking de coeficientes de clubes — possuírem mais pontos do que os “encarnados”, seria outra das vagas do segundo pote que se fecharia para os campeões nacionais portugueses.

Os “encarnados” aguardam, agora, as pré-eliminatórias que ditarão quem preenche as restantes vagas da fase de grupos da Liga dos Campeões.