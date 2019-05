Madonna agenda concertos em Lisboa para Janeiro de 2020

A cantora Madonna actuará no Coliseu de Lisboa nos dias 6,18 e 19 de Janeiro de 2020. A promotora anunciou assim esta segunda-feira as datas dos concertos da digressão Madame X, que tinha sido anunciada no início do mês ainda sem os dias da passagem por Portugal.

Segundo as promotoras Live Nation, Everything is New e Maverick os bilhetes estarão à venda dia 25 de Maio, sábado, a partir das 10h nos locais habituais.

A digressão consistirá em “espectáculos intimistas e únicos” tem o mesmo nome que o título do álbum da cantora que será editado a 14 de Junho. Começa a 12 de Setembro no BAM Howard Gilman Opera House, passará por Nova Iorque, Los Angeles, Chicago ou Filadélfia, além de datas europeias em Londres ou Paris.

Madonna actuou no sábado na final do Festival da Eurovisão, em Israel, tendo a sua actuação gerado alguma polémica.