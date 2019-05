De uma abelha pop star social a um abelhão costureiro

A diversidade de abelhas é uma grande característica deste grupo de insectos. No Dia Mundial das Abelhas, escolhemos destacar cinco espécies destes polinizadores.

A (in)confundível abelha-do-mel

É a mais popular entre as muitas espécies de abelhas existentes. De seu nome científico Apis mellifera​, a abelha-do-mel pop star é social, tendo uma hierarquia dentro da sua comunidade (rainha, obreiras e machos). O abdómen é alongado e na tíbia das patas traseiras tem uma corbícula – uma espécie de cestinho onde transporta o pólen em bolinhas.

A carpinteira

Não há como confundir a Xylocopa violacea: tem o corpo preto, as asas iridescentes e segmentos amarelos nas antenas. Como escava o ninho em madeira morta, esta abelha solitária é também uma abelha carpinteira. “São abelhas que constroem ninhos em madeira, por isso às vezes em pleno centro de Lisboa é possível vê-las, porque muitas usam a madeira nas casas antigas para construir o seu ninho”, diz Andreia Penado, investigadora no Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (cE3c) da Faculdade de Ciências de Lisboa.

Foto A Xylocopa violacea , uma abelha carpiteira Albano Soares

A subterrânea

A Lasioglossum malachurum é conhecida por ser subterrânea. Gosta de solos expostos ao sol e sem vegetação ou com vegetação escassa, indica a bióloga Andreia Valente, que é divulgadora científica no projecto Apis Domus. Faz ninhos em agregado, o que quer dizer que faz o ninho muito junto ao de outras abelhas.

Foto Lasioglossum malachurum , uma abelha subterrânea Albano Soares

Peluda e volumosa

A Bombus terrestris pertence à família da abelha-do-mel, mas é tendencialmente maior e mais peluda do que a Apis melífera. Este abelhão tem um corpo volumoso e predominantemente preto com uma faixa amarela no tórax e no abdómen, assim como uma faixa esbranquiçada na parte superior do abdómen. “Existem nove subespécies de Bombus terrestris descritas, que apresentam alguma variação na coloração, por vezes difícil de distinguir”, indica Sofia Seabra, também investigadora do cE3c. Também é um insecto social e confundido muitas vezes com o zangão, o macho da abelha-do-mel.

Foto Abelhão da espécie Bombus terrestris Eduardo Marabuto

Abelhão alaranjado

Com uma coloração alaranjada, o Bombus pascuorum é uma espécie de abelhão comum. Ocupa diferentes tipos de habitats, como jardins e parques urbanos. “Tem a mania de usar vegetação fina para tecer o seu ninho”, explica Andreia Penado. Portanto, é um abelhão costureiro. ​

Foto O abelhão Bombus pascuorum Andreia Penado