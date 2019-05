Google suspende negócios com a Huawei

A Google decidiu suspender qualquer negócio com a Huawei que envolva a transferência de hardware e software — excepto os produtos protegidos por licenças de código aberto. A informação é avançada pela agência Reuters, que cita uma fonte próxima da empresa norte-americana.

Na quinta-feira, o Presidente norte-americano, Donald Trump, assinou uma declaração de emergência tecnológica, que proíbe empresas dos Estados Unidos de recorrerem a companhias estrangeiras de telecomunicações que representem um risco de segurança nacional. Nesta “lista negra” figura, precisamente, a Huawei, que os Estados Unidos acusaram de passar informações para o Governo chinês.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Huawei vai perder imediatamente o acesso a actualizações do sistema operativo Android. Além disso, as próximas versões dos seus telemóveis fora da China não terão acesso a aplicações e serviços da Google, incluindo a aplicação do Gmail e a Google Play Store (loja de aplicações).

O Gmail poderá continuar a ser usado em telemóveis Huawei, através do browser ou de outras aplicações de email. Já o fim do acesso à loja de aplicações representará um desafio mais difícil para a fabricante. Há lojas de aplicações alternativas à Play Store, mas são usadas sobretudo na América do Sul e em alguns países da Ásia, não tendo praticamente mercado na Europa. ​

Apesar de a Huawei ainda ter acesso à versão do sistema operativo Android protegida pela licença do código aberto, a Google deixará de dar qualquer apoio técnico à gigante tecnológica chinesa.​