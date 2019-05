Incêndio consome mato e barracas de arrumações em Loures

Um incêndio está a consumir uma zona de mato e de barracas de arrumação na Quinta do Mocho, em Sacavém, concelho de Loures.

Fonte da Autoridade Nacional da Protecção Civil confirmou ao PÚBLICO que não há habitações ameaçadas pelas chamas. No total foram accionados 93 operacionais apoiados por 31 veículos.

?????? #IFSacavém Pedimos a todos que não se desloquem ao local do #Incêndio para o ver ou tirar fotos. Deixem os bombeiros fazer o seu trabalho. Para os que estão nas imediações, fechem as janelas devido ao fumo. ??????https://t.co/7z5iT59TTY — VOST Portugal ???? (@VOSTPT) 19 de maio de 2019

A mesma fonte disse ao PÚBLICO que as informações recolhidas não apontam para a existência de qualquer ferido. Nas redes sociais, alguns moradores da zona queixavam-se do cheiro tóxico do fumo. O alerta foi dado por volta das 17h20.