Colisão entre veículos ligeiros faz dois mortos e dois feridos graves em Ourique

Uma colisão entre dois veículos ligeiros causou este sábado dois mortos e dois feridos graves, no IC1, no concelho de Ourique, distrito de Beja, disseram à agência Lusa os bombeiros e a GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 20h50, ocorreu no Itinerário Complementar (IC) 1 junto à povoação de Santana da Serra, concelho de Ourique.

Segundo a fonte da GNR, as duas pessoas mortas são homens e ambos tinham 86 anos, enquanto um dos feridos graves tem 54 anos e o outro, de nacionalidade inglesa, tem 66.

A mesma fonte precisou que o acidente envolveu dois ligeiros, um de mercadorias e outro de passageiros, adiantando que uma das vítimas mortais era o condutor do ligeiro de mercadorias. As operações de socorro envolveram elementos dos Bombeiros de Ourique e Castro Verde, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, num total de 29 operacionais, apoiados por 10 veículos e um helicóptero.

Este foi o segundo acidente mortal ocorrido este sábado nesta via, depois de, esta manhã, a poucos quilómetros do local deste acidente, o despiste de um automóvel ter provocado a morte de um jovem de 20 anos e ferimentos graves noutro de 17.