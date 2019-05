Diário de campanha, dia 7: filas, nervos e uma “dobradinha”

A uma semana do fim da campanha eleitoral, já há filas para votar. Estranho? É assim mesmo. Nestas eleições europeias, estreia-se o novo modelo de voto antecipado. Agora, quem quiser votar antes (exactamente uma semana antes) pode fazê-lo sem ter que apresentar uma justificação. Isso fez com quase 20 mil eleitores se tivessem inscrito. E o que é que aconteceu? Os locais de voto antecipado (cada uma das sedes de distrito) não estavam preparados para tal afluência. Em Lisboa ou no Porto, o dia foi de filas e muitos desistiram de votar. Ao final do dia, o Governo já admitia que tal situação não se poderia voltar a repetir.

Na estrada com os candidatos, este domingo foi de ambição, nervos e do sempre eterno PREC.

Pedro Marques e António Costa voaram até à Madeira, aproveitando para puxar pelo voto nas europeias, mas também nas eleições regionais que estão marcadas para dia 22 de Setembro e onde o PS ambiciona chegar pela primeira vez ao poder. Ao fim de décadas de “jardinismo” e de menos tempo de “albuquerquismo”, os socialistas apostam tudo em Paulo Cafôfo.

Em Marco de Canaveses, Nuno Melo teve a companhia da líder do partido, Assunção Cristas, que acusou Costa de “pouca-vergonha ao enganar as pessoas”, e aproveitou para pedir o voto também para as legislativas. Já o candidato repetiu à exaustão que o CDS é o “partido do lado direito da tolerância” e que o PS “deu as mãos ao PREC”.

João Ferreira (CDU) foi ao centro comercial ao domingo... para dizer que devia estar fechado. “Os trabalhadores do sector do comércio enfrentam a realidade da precariedade, da desregulação de horários e enorme dificuldade de compatibilização entre a vida profissional e a vida familiar, com trabalho por turnos e aos domingos, uma enorme precariedade e baixos salários”, apontou João Ferreira, em Sintra.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Paulo Rangel (PSD), por sua vez, continua o pingue-pongue com António Costa. Em Valença, no distrito de Viana do Castelo, o cabeça-de-lista do PSD às eleições europeias reagiu às acusações do secretário-geral do PS feitas na véspera, declarando que o líder do PS está “nervoso e obcecado” com o PSD. “O que eu vejo é que António Costa está muito nervoso e obcecado não só com o PSD mas com o cabeça-de-lista do PSD”, disse, acrescentando: “Eu gosto de debater com o primeiro-ministro, mas [essa discussão] tem de ser com base em pressupostos verdadeiros e não com base em pressupostos falsos”, disse Paulo Rangel.

No Funchal, a cabeça de lista do Bloco de Esquerda às eleições europeias de 26 de Maio, Marisa Matias, alertou para que Bruxelas “está a preparar um assalto às pensões” para recuperar o sistema financeiro.

Depois do acidente de viação que sofreu na A1, o cabeça de lista do Aliança, Paulo Sande, já voltou à campanha. Este domingo esteve no Porto, para onde se deslocou de comboio.