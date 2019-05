O nacionalismo é uma doença infecciosa

1. Neste sábado, o vice-chanceler da Áustria e líder do partido de extrema-direita (FPO) que governa em coligação com os conservadores de Sebastian Kurz, viu-se obrigado a pedir a demissão porque se viu envolvido num escândalo de dimensões indesculpáveis. A história não poderia ser mais escabrosa. Envolve negócios com a nebulosa político-económica de Putin mais a tentativa de controlar a imprensa por essa via. Heinz-Christian Strache, o líder do FPO, considerou-se vítima de uma cabala destinada a derrubar coligação. Fez uma pequena concessão: reconheceu que tinha agido como “um adolescente”. O vídeo fatal data de Julho de 2017 e foi feito com uma câmara escondida numa luxuosa moradia em Ibiza poucos meses antes das eleições que levaram os conservadores de Kurz a formar uma coligação com a extrema-direita.

