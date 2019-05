O Portugal profundo não quer ficar prejudicado na Europa das regiões

A expressão que diz que “Portugal é Lisboa e o resto é paisagem” assenta como uma luva quando se fala nas disparidades dentro do país. Em Março, o Jornal de Notícias escrevia que “se o Norte fosse um país seria o quarto mais pobre da Europa” e o deputado socialista Tiago Barbosa Ribeiro comentava no Twitter: “Não: se fosse um país, não teria o centralismo a puxá-lo para baixo.” Quando se fala em financiamento da União Europeia (UE), Portugal decide mais a partir da capital do que grande parte dos países europeus.

Continuar a ler