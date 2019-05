Reviravolta com Moreirense dá quinto lugar a V. Guimarães

No encerramento das contas da I Liga, o Vitória de Guimarães foi ao terreno do Moreirense arrancar o quinto lugar da classificação. O triunfo por 3-1 dos visitantes não retirou o brilho da melhor temporada de sempre do Moreirense no escalão principal.

Teixeira até deu vantagem no marcador ao Moreirense, logo aos 15’, mas os vitorianos reagiram quase de imediato. Aos 21’, Davidson restabeleceu a igualdade.

Já no segundo tempo, Osório, aos 60’, confirmou a reviravolta no marcador e deixou em euforia os adeptos vimaranenses que, já nos descontos, ainda viram o terceiro golo da sua equipa, com Davidson a bisar no encontro.

Os vitorianos conseguem, desta forma, por mérito próprio, uma posição que lhes dá acesso à segunda pré-eliminatória de acesso à Liga Europa.