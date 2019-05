Paços de Ferreira é campeão nacional da II Liga

O Paços de Ferreira sagrou-se campeão nacional da II Liga após vencer neste domingo o Cova da Piedade por 2-0. Os pacenses, que chegaram à ultima jornada da prova com dois pontos de vantagem sobre o Famalicão, o outro clube que podia conquistar o título, não deixaram fugir o troféu, impondo-se na partida decisiva, enquanto os famalicenses, também eles já promovidos à I Liga, acabaram derrotados no terreno do Estoril por 2-1.

O primeiro golo do jogo em Paços de Ferreira foi marcado por Tanque, aos 45'+3’. E, pouco depois (54'), Bruno Santos, aumentou a vantagem e fixou o resultado final. No final da partida, o treinador Vítor Oliveira, que conseguiu a sua 11.ª promoção, afirmou que vai deixar os “castores” e que nesta segunda-feira dirá qual será o seu futuro clube.

O Paços de Ferreira passou assim a somar quatro títulos de campeão nacional do escalão secundário, juntando o deste ano aos ganhos em 1990/91, o primeiro desde que a prova passou a ser denominada Liga de Honra, e aos de 1999/2000 e 2004/05, quando a prova já tinha a designação de II Liga​.

No fundo da tabela, o Arouca foi derrotado pela Oliveirense e ocupa a vaga que restava definir para os emblemas despromovidos, acompanhando Sp. Braga B e V. Guimarães B. Desta forma, o Varzim, que entrou para a última jornada em lugar de descida, conseguiu salvar-se após derrotar a Académica.