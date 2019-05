Juventus empata, Ronaldo recebe prémio de melhor jogador

Pelo segundo jogo consecutivo Cristiano Ronaldo não marcou e a Juventus não vence há quatro jornadas na Serie A, mas no intervalo do Juventus-Atalanta o internacional português recebeu o prémio de melhor jogador da Serie A de 2018/19. Num desafio importante para a Atalanta, que está na luta com Inter e AC Milan por um lugar na Liga dos Campeões, a equipa de Bérgamo marcou primeiro, por Ilicic, mas Mandzukic fixou o empate a um golo a dez minutos do fim.

Com este empate, numa partida em que Ronaldo e João Cancelo foram titulares e que assinalava a despedida de Massimiliano Allegri e Andrea Barzagli de Turim, a Atalanta garante o 3.º lugar na Serie A se dentro de uma semana vencer em casa o Sassuolo, enquanto Inter, apesar de ter sido goleado neste domingo em Nápoles (4-1), também garante um lugar na Champions se vencer na última partida o aflito Empoli. A Juventus passou a somar 90 pontos e já tem o título garantido.

O AC Milan, apesar de ter derrotado em San Siro o já despromovido Frosinone, por 2-0, com golos do polaco Piatek e do espanhol Suso, ficará dependente de um deslize da Atalanta ou do Inter para conseguir um lugar na Liga dos Campeões, enquanto o Torino, que também ainda podia estar na luta pela “Champions, foi goleado por 4-1 no campo do Empoli, que saiu da zona de despromoção, por troca com o Génova, e continua com hipóteses de ficar na Serie A.

Além de Empoli e Génova, Udinese e Fiorentina também vão para a última jornada ainda sem a manutenção garantida, grupo em que poderá ainda entrar o Bolonha, caso seja derrotado no terreno da Lazio, na segunda-feira.