“Sei que ainda posso fazer melhor”, diz Inês Henriques depois de vencer a primeira medalha na Taça da Europa

A marcha portuguesa volta a conquistar medalhas. Inês Henriques e João Vieira conquistaram este domingo a medalha de bronze na Taça da Europa da disciplina de 50 quilómetros marcha, que decorre em Alytus, na Lituânia.

A atleta do CN de Rio Maior, que regressou à competição após a medalha de ouro no Campeonato da Europa, em Agosto de 2018, em Berlim, completou esta prova em 4 horas, 13 minutos e 57 segundos. Inês Henriques conquistou também o campeonato do mundo da disciplina em 2017, em Londres.

Ao PÚBLICO, Inês Henriques frisou que esta é a sua primeira medalha da carreira na Taça da Europa e que, depois de estar dois meses parada devido a uma lesão na perna esquerda, este lugar “representa toda a batalha que teve ao longo da sua recuperação”. “Estou muito feliz, a prova correu muito bem, mas sinto que ainda posso fazer melhor”, frisou a actual campeã da Europa e do mundo na disciplina de atletismo.

Além disso, a meta da atleta portuguesa continua em querer manter a prova de 50 quilómetros marcha nos próximos Jogos Olímpicos, em 2020, em Tóquio. No entanto, a decisão final continua por revelar.

João Vieira, atleta do Sporting, alcançou o terceiro lugar em 3 horas, 46 minutos e 38 segundos, depois de ter vencido o título nacional de marcha em pista, no passado dia 27 de Abril. Inês Henriques confirmou que o atleta compatriota também está feliz pela conquista e vincou que “a marcha portuguesa continua a crescer”.