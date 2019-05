Giri, Mamediarov e Aronian caiem no Grand Prix de Moscovo

A primeira das quatro provas que integram o Grand Prix de 2019, começou a disputar-se em Moscovo, com vários dos favoritos a caírem logo na primeira eliminatória. Integrado no ciclo do Campeonato do Mundo, o Grand Prix permitirá o acesso ao torneio de candidatos dos dois primeiros classificados, no somatório dos pontos acumulados nos três eventos em que cada um dos 21 xadrezistas participará.

Este ano, contudo, o formato sofreu uma total revolução, deixando de se disputar no sistema de todos-contra-todos, e passando a realizar-se no sistema KO, idêntico ao que se utiliza na Taça do Mundo.

O holandês Anish Giri, 4.º do ranking mundial e o melhor cotado dos jogadores que participam no Grand Prix, pelos critérios de emparceiramento, tinha como adversário o jogador com menor ranking, o russo Danil Dubov, o único com uma pontuação inferior aos 2700 pontos, ainda que por escassa margem. No entanto, em Dezembro passado Dubov, tinha demonstrado encontrar-se em excelente momento de forma, quando se sagrou, contra todas as expectativas, campeão mundial na variante de partidas semi-rápidas. Mas em partidas clássicas o jovem russo ainda não tinha tido grandes oportunidades de mostrar a sua qualidade.

Contudo, se dúvidas havia, a forma como eliminou Giri dissiparam-nas completamente. Na primeira partida, de brancas, Giri já tinha escapado por uma unha-negra, e na segunda foi vencido de forma implacável, depois de Dubov ter criado uma obra de arte do xadrez de ataque.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Entre os favoritos também Mamediarov, número dois da prova, foi eliminado pelo polaco Wosjtajek, ao perder a primeira partida do mini match, tal como o arménio Aronian, mas neste caso o seu carrasco foi o actual número um russo Ian Nepomniachtchi.

No duelo entre os homens da casa Grischuk impôs-se a Karjakin, e Svidler a Vitiukov. O outro encontro a ser decidido sem se ter de recorrer ao desempate das partidas semi-rápidas foi o que opôs o único júnior presente, Wei Yi, ao russo Jakovenko, com o chinês, na segunda partida, a dar a volta a uma posição difícil.

Os dois norte-americanos presentes passaram ambos à segunda eliminatória, depois de terem vencido nas partidas de 25 minutos, respectivamente, Radjabov, do Azerbaijão e o polaco Duda. Nesta segunda-feira disputa-se a primeira partida dos quartos-de-final que opõe Dubov a Nakamura, Grischuk a So, Nepomniachtchi a Yi e Svidler a Wosjtaszek.