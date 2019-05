Galatasaray volta a conquistar campeonato turco

O Galatasaray conquistou neste domingo, pelo segundo ano consecutivo, a Liga turca de futebol, após vencer em casa por 2-1 o Istambul Basaksehir, o seu principal rival na luta pelo título, na 33.ª e penúltima jornada.

As duas equipas de Istambul iniciaram a ronda empatadas no topo da classificação e o Galatasaray acabou por confirmar o bicampeonato, graças a um golo do nigeriano Onyekuru, aos 64 minutos, que consumou a reviravolta no marcador.

O Basaksehir chegou ao intervalo em vantagem, com um golo do bósnio Riad Bajic, aos 17 minutos, mas o argelino Feghouli, aos 47’, refez a igualdade.

Com este triunfo, o Galatasaray assegurou o 22.º campeonato turco da sua história e reforçou o estatuto de equipa como mais títulos no país.