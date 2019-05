Mais dois nomes grandes da vela confirmados no GC32 Racing Tour

A poucos dias de Villasimius, no extremo sudeste da Sardenha, receber a primeira etapa do GC32 Racing Tour, circuito que no final de Junho vai passar por Lagos, a organização da prova confirmou a presença na competição das equipas INEOS Rebels UK e CHINAone NINGBO, que terão a bordo dois nomes grandes da vela: o inglês Ben Ainslie e o neozelandês Phil Robertson.

Do luxuoso cartaz do GC32 Racing Tour 2019 já constavam nomes como o neozelandês Adam Minoprio, que irá liderar a reputada Oman Air, Arnaud Psarofaghis que será o skipper dos suíços Alinghi, o experiente austríaco Roman Hagara, que voltará a comandar a Red Bull Sailing Team, ou o categorizado francês Franck Cammas, que defenderá as cores da Norauto, mas o nível da competição subiu ainda mais com a entrada do inglês Ben Ainslie e do neozelandês Phil Robertson.

Calendário do GC32 Racing Tour Villasimius (Itália): 22 a 26 de Maio

Lagos (Portugal): 26 a 30 Junho

Palma de Maiorca (Espanha): 31 de Julho a 4 de Agosto

Riva del Garda (Itália): 11 a 15 Setembro

Local a anunciar: 6 a 10 de Novembro

Com quatro medalhas de ouro olímpicas e uma de prata, Ainslie terá a responsabilidade de liderar a INEOS Rebels UK e o vencedor da America's Cup de 2013 a bordo do catamarã da Oracle Team USA, acredita que a equipa pode dar uma boa resposta numa competição com “uma frota muito forte e de grande qualidade”: “Temos uma mistura de juventude e experiência a bordo, e estamos muito animados pelo Oli [Gerber] e o Ben [Cornish] integrarem a equipa. Sei que algumas equipas têm treinado muito, mas acredito que não vamos estar muito atrás.”

Uma das novidades no circuito será a CHINAone NINGBO que terá como principal responsável o “kiwi” Phil Robertson. Com experiência nos GC32 – competiu em 2017 e 2018 com a Oman Air nas Extreme Sailing Series -, o neozelandês terá ao seu lado Ed Powys e três chineses que ajudaram a Dongfeng a vencer a última edição da Volvo Ocean Race: Liu “Black” Xue, Chen “Horace” Jinhao e Liu “Leo” Ming.

Sobre as possibilidades da equipa chinesa, Robertson reconhece que a tripulação é “extremamente inexperiente quando se trata de velejar barcos de alta performance”, mas garante que estão “de corpo e alma no GC32 Racing Tour” porque pretende “dar a máxima experiência possível” aos menos experientes para atingir patamares elevados a “longo prazo”.

Estreante em Villasimius, Robertson refere que espera encontrar na ilha italiana “boas condições”, deixando um desejo: “Espero que não haja muito vento e ondas grandes. Se assim for, não nos vamos sair muito bem.”

Com estreia marcada para Villasimius a 22 de Maio, o GC32 Racing Tour 2019 seguirá depois para Portugal onde, entre 26 e 30 de Junho, a baía de Lagos será palco do Mundial de GC32. A prova passará ainda por Palma de Maiorca (31 de Julho a 4 de Agosto) e Riva del Garda (11 a 15 de Setembro). Por definir está ainda o local da derradeira etapa, que se vai realizar em Novembro.