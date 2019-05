Vítor Oliveira vai treinar o Gil Vicente na próxima temporada

Barcelos vai ser a nova paragem de Vítor Oliveira. Depois de se sagrar campeão da II Divisão com o Paços de Ferreira e garantir a 11.ª subida de divisão da carreira, o treinador anunciou a permanência no primeiro escalão, mas ao serviço do Gil Vicente. Nandinho, que liderou os destinos técnicos da equipa na presente temporada, dará lugar ao treinador que também conhece bem os cantos à casa: Vítor Oliveira já soma duas passagens pelo emblema barcelense, na qual se destaca um oitavo lugar na época 2002-03.

“Vou ser treinador do Gil Vicente. Se me perguntarem se é um desafio absolutamente difícil, não tenho a mínima dúvida. É o projecto mais difícil na próxima temporada, por todo o processo que ocorreu esta época”, afirmou Vítor Oliveira, que classificou este novo desafio como algo “aliciante”.

António Fiúza, presidente honorário dos gilistas, diz ao PÚBLICO que o treinador é “uma belíssima escolha” para o clube, relembrando as passagens bem-sucedidas de Vítor Oliveira na formação barcelense.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A formação barcelense sobe à primeira divisão directamente do Campeonato de Portugal (3.ª divisão). Esta temporada, os “galos” não somaram qualquer ponto na tabela classificativa, por saberem de antemão que estariam de regresso ao principal escalão do futebol português, numa decisão que remonta ao processo judicial conhecido como “caso Mateus”.

A prioridade dos gilistas na próxima temporada é, única e exclusivamente, a manutenção na I Liga. Nandinho, técnico que dá lugar a Vítor Oliveira, chegou a admitir ao PÚBLICO a necessidade de o clube investir de uma renovação profunda do plantel que, na temporada passada, era praticamente composto por jovens atletas da formação.