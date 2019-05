Um cruising tão lento como a morte

Não liguem ao que vos possam dizer, que Liberté é lento, que Liberté é grotesco, que parece À Espera de Godot escrito pelo Marquês de Sade. Sim, pode ser tudo isso o sexo. Lento e silencioso como a morte. Grotesco, mas também comovente, algo hilariante até. São manobras dos humanos para transcender o horizonte de fim.

O bosque alemão onde um grupo de libertinos franceses do século XVIII, fugidos ao regime conservador de Luís XVI, espalha as suas ideias anti-autoridade e limites morais, angariam noviços para novos hábitos e exercitam a libertinagem, abarcou na sua frondosa escuridão a sala da secção Un Certain Regard do Festival de Cannes. Que por duas horas, até ser dia no filme, foi toda ela espaço do cruising. Um espaço fantasma, entre a projecção das fantasias e a figuração explícita de partes dos corpos, mais cordas e ramos de árvores que foram usados como chicotes. Não é fácil garantir o que se viu mesmo em Liberté, o que foi apenas sugerido pela noite do filme e o que se projectou no ecrã.

Liberté é a quarta presença em Cannes do catalão Albert Serra, depois da Quinzena dos Realizadores, em 2006 e 2008, com Honor de Caballeria e El cant dels occels, respectivamente, e de, em 2016, A Morte de Luís XIV em sessão especial. Antes, tinha sido um espectáculo de teatro que encenara na Voksbuhne, em Berlim, um espectáculo com carreira agitada, percebe-se se se lerem as crónicas, pelas reacções críticas, indignadas, que provocou. Serra prolongou agora no cinema este, como disse numa entrevista, “amor” pelo século XVIII e suas gentes, Rousseau, Voltaire, Sade, Casanova, misturando, entre as figuras que deambulam por este bosque em vésperas da Revolução Francesa actores conhecidos (Helmut Berger, por exemplo), os técnicos que foram chamados a fazer figuração e gente seleccionada por casting.

Os avisos sobre a “radicalidade formal” de Liberté, pelos programadores do festival, muito especialmente pelo director artístico Thierry Frémaux, que apresentou Serra como um dos “formalistas” do cinema contemporâneo, eram de qualquer forma escusadas (“quero ver-vos todos aqui no final da sessão”, uma sessão oficial, com a presença da equipa desta co-produção que, com participação portuguesa da Rosa Filmes, foi rodada no Alentejo). E percebe-se, finalmente, que era menos a forma que preocupava do que o sexo. E se querem saber, ficaram muitos espectadores, o que de resto não deve ser critério ou caução, e as palmas, isso sim, foram sentidas como um “statement”. Ou seja, saiu-se dali vivo. Tendo estado próximos da morte.

Liberté é uma lindíssima progressão a partir de A Morte de Luís XIV, o filme (com Jean-Pierre Léaud) em que Serra encenava as tentativas falhadas do espectáculo da morte pelos cortesãos, médicos, eclesiastas e ministros que gravitavam em torno da agonia do Rei Sol, em 1715. Como nesse filme, também em Liberté, comédia humana, os corpos são menos livres do que tristes. As luzes acendem-se no final no bosque do século XVIII. A manhã anuncia-se trémula como uma miragem.

Um “santo” de Terrence Malick

Dos libertinos de Serra para um “santo” de Terrence Malick: A Hidden Life (competição) é baseado numa história e numa personagem verídicas, a do austríaco Franz Jagerstatter, condenado à morte, aos 36 anos, pelos tribunais do III Reich por se recusar a combater no exército alemão; por, mesmo sabendo o que o esperava, e que iria deixar mulher e filhas, sentir que a necessidade de sobrevivência não podia justificar tudo.

Em 2007, esta história desconhecida, esta “vida escondida” (porque, como lhe dizem os que o tentam convencer a regredir na sua decisão extremada, como um oficial alemão, personagem que foi a última interpretação de Bruno Ganz, em nada poderia mudar a História), foi beatificado pelo papa Bento XVI. Malick, algo que seria de esperar do realizador de A Árvore da Vida (Palma de Ouro em 2011), emprega todo o seu aparato elegíaco, que cada vez mais se parece com publicidade do transcendental e que transforma as figuras, desde logo Franz Jagerstatter (interpretado por August Diehl), em aromas de ideias mais do que em personagens.